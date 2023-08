La vicenda Massimo Coda sta tenendo banco a Genova su entrambe le sponde, sia quella blucerchiata che su quella rossoblu. Ieri, nel pomeriggio, la trattativa pareva praticamente chiusa: la Sampdoria infatti stava aspettando dal Genoa gli ultimi documenti, necessari per le firme e ufficializzare il colpo in attacco. Anche lo stesso Pirlo, in conferenza stampa, si era sbilanciato ammettendo: "So che c'è una trattativa, ma non ne parlo per rispetto". La fumata bianca, a quel punto, sembrava questione di ore.



ATTESA - L'intesa era totale: l'accordo tra Doria e Grifone, sulla base del prestito oneroso, era stato raggiunto, e il calciatore aveva dato il suo assenso e gradimento assoluto per la piazza blucerchiata. I famosi documenti firmati dal Genoa, però, non sono mai arrivati. Il motivo? Pare legato ad un inserimento last minute, ossia quello della Cremonese. Il club lombardo, alla ricerca di una punta di peso, avrebbe contattato la dirigenza di Pegli e si sarebbe lanciato nella corsa a Coda, raffreddando la pista Samp che, a questo punto, potrebbe anche decidere di virare su altri obiettivi.