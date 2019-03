Curva chiusa per una partita e un'ammenda di 1.800 euro: come scrive l'Ansa, tanto sono costati al Como i cori razzisti rivolti dai propri tifosi contro un calciatore di colore domenica scorsa durante la sfida di Serie D vinta 2-1 in trasferta, sul campo dei bergamaschi del Pontisola. I circa 250 supporter comaschi presenti allo stadio, a metà del primo tempo hanno rivolto ululati al centrocampista brasiliano Adriano Ferreira Pinto, subito dopo il gol su rigore con cui ha realizzato il momentaneo 1-1. Nonostante la minaccia di sospendere la gara diffusa tramite l'altoparlante dello stadio, i cori si sono ripetuti nel secondo tempo e da parte di "un piccolo gruppo di due o tre sostenitori, ogni volta che l'ex calciatore dell'Atalanta giocava il pallone", si legge nella decisione del giudice sportivo.