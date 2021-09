Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla della stagione in B dei lariani, con due punti nelle prime due partite: "Sono disposto a sparare a chi dice che questa squadra vale più della salvezza. L’obiettivo della società è il mantenimento della categoria, il consolidamento in un campionato difficile ed equilibrato. Piccoli passi, fatti con umiltà ma non senza ambizioni. Deve essere il nostro mantra. Umili e ambiziosi. (...) qui nessuno pensa a chissà che. Il campionato di serie B è il più imprevedibile di tutti. In C alla fine vincono le più forti, ma in B ogni anno almeno una delle squadre che partono per andare in A poi lottano per non andare giù. Calma e piedi per terra. Facciamo la nostra strada con consapevolezza" le sue parole a La Provincia di Como.