Como, le pagelle di CM: follia Fadera, male Engelhardt e Cutrone. Diao si salva

Smanaccia su Lykogiannis in avvio, può poco sui gol e mura Beukema nel finale.Non è un terzino destro e si vede: il Bologna sfonda sempre dalla sua parte.Tiene in gioco tutti sull’1-0, errore grave al rientro dopo la squalifica. Sempre in difficoltà.Prova a guidare una difesa di cui è rimasto l’unico titolare sano: ci prova, ma a lungo andare cade anche lui.Arrivato da un giorno, subito in campo per l’emergenza difensiva. Regge bene per un tempo, cala alla distanza e sul raddoppio di Fabbian ha le sue quote di colpa (dal 40’ st

Subito ammonito, arriva spesso in ritardo sulle iniziative rossoblù.Ringhia e rincorre, spende falli e all’intervallo c’è il cambio per cercare più qualità. (dal 1’ stCon lui Fabregas cerca qualità ma ne trova poca: non brilla)Uno dei pochi a tentare di fare qualcosa in avanti: al 51’ un suo destro mette i brividi al Dall’Ara sfiorando il palo, il più pericoloso in avanti nel grigiore generale (dal 40’ stMezzo voto in più per la gran punizione su cui Skorupski vola al 93’: fino a quel momento, era passato ai margini della partita.

Massimi è impresentabile - ha sbagliato quasi ogni fischio della serata - ma lui esagera con le proteste e si becca un rosso che scrive la parola fine sulla serata già complessa del Como. Una follia.Non si vede mai, annullato da Beukema e Lucumi (dal 18’ stQualche volata con cui spaventa il suo ex tecnico Italiano: debutto vivace con la maglia del Como)Era in emergenza dietro e si vede, ma non gli riesce quasi nulla in avanti e a fine gara è furente. Certo, la follia di Fadera gli complica ancora di più il compito.