Sergio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra i rossoneri e la Juventus, squadra in cui milita il figlio Francisco:"Me l'hanno già chiesto: non sono per niente emozionato, sono un professionista. Sono solo raffreddato e ho avuto la febbre in questi giorni, se vedete gli occhi un po' lucidi è per questo. A casa sono suo padre, domani mio figlio sarà un mio avversario: lui la penserà allo stesso modo, lo voglio battere come mi vuole battere lui. Spero di non farlo felice".

Il tecnico ha 39 di febbre, ma si è presentato lo stesso con il portiere Mike Maignan per rispondere alle domande dei giornalisti presenti all'Al-Awwal Stadium. La conferenza integrale