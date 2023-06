La partecipazione della Juventus alla Conference League 2023-24, guadagnata in classifica nonostante la penalizzazione per via del caso plusvalenze, è a rischio: la UEFA potrebbe decidere infatti di escludere i bianconeri dalle proprie manifestazioni per una stagione. Probabilmente è proprio perché la vicenda è sub judice che per il momento tra gli stemmi delle squadre ammesse ai playoff del torneo sul sito del massimo organo calcistico europeo manca quello della Juve.