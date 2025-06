Quando gioca l'Italia ai quarti di finale di Euro Under 21 e contro chi

Getty Images

Niente da fare per l', che si giocava contro lala testa della classifica del Gruppo A di Euro 2025 di categoria: gli Azzurrini sono usciti dal campo con un pareggio per 1-1 con le reti di Rodriguez e Pisilli , ma rimangonoNe consegue che i ragazzi del ct Nunziata disputeranno i quarti di finale, in programma mercoledì 18 giugno., mentre agli inglesi serve una vittoria per il sorpasso. La Slovenia può ancora sperare battendo la Repubblica Ceca ultima, ma serve recuperare 5 punti in differenza reti all'Inghilterra con sconfitta dei Tre Leoni.