Il Milan 2019/20 sta prendendo forma, soprattutto per quanto riguarda l'area tecnica. Ormai a un passo il sì di Paolo Maldini all'offerta di Gazidis, si sta definendo lo staff con cui prenderà le redini sportive dei rossoneri, e anche per quanto riguarda la panchina è sempre più vicino l'arrivo di Marco Giampaolo, che per il Diavolo ha annullato le proprie vacanze.



CONTATTO - Secondo quanto appreso da Calciomercatao.com, il tecnico, in uscita dalla Sampdoria, si trovava nel weekend appena trascorso a Rodi Garganico, località pugliese dalla quale sarebbe dovuto partire in barca per una gita. Tutto annullato improvvisamente: chiamata da Maldini in persona e disdetta della vacanza per recarsi a Milano, segnale di come l'imminente formalizzazione del sì dell'ex capitano rossonero possa sbloccare a ruota l'immediata firma del tecnico. L'offerta è pronta, sul piatto un triennale da circa 2 milioni di euro a stagione e alcuni dettagli da discutere: Giampaolo è sempre più vicino al Milan.



@Albri_Fede90