In un anno, tutto è cambiato. Milan Skriniar è passato dall’essere uno dei difensori centrali più ambiti d’Europa a una riserva. Sono ben cinque le panchine nelle ultime sei gare disputate in stagione dall’Inter. Conseguenza diretta di un’annata negativa, in cui lo slovacco ha faticato enormemente ad adeguarsi al sistema tattico di Conte. Fino ad essere escluso. Ora, per l’Inter, è cedibile.





SACRIFICABILE - Un sacrificio tollerabile, utile per finanziare i prossimi colpi in entrata. Sotto contratto fino a giugno 2023, Skriniar mantiene una valutazione elevata, seppur i 70 milioni chiesti fino alla scorsa estate sembrano oggi utopistici. I 3 milioni netti d’ingaggio sono comunque cifra non eccessiva, che permette a tante squadre di pensare al giocatore.





DOVE PUO' FINIRE - Anche perché, in giro per l’Europa, il centrale è ancora molto apprezzato, nonostante la stagione di appannamento. Il Manchester United, club con cui l’Inter è in ottimi rapporti, è in prima fila, visto il rinnovamento della rosa che sta portando avanti con Solskajer. Skriniar è un profilo studiato dai Red Devils, che seguono anche Koulibaly. Contatti avviati anche con il Tottenham: l'Inter ha proposto Skriniar nei discorsi per Ndombele. Sullo sfondo il PSG, che pure cerca un difensore dopo l’addio di Thiago Silva. La certezza è che l'Inter, qualora arrivasse l'offerta giusta, lascerà partire Skriniar.