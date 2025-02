Conte vuole di più: via da Napoli a fine stagione?

Getty Images

Antonio Conte è uno che non si accontenta mai. Non l'ha fatto da giocatore, non lo fa da allenatore.Uno che, parafrasando il suo ex compagno e collaboratore Massimo Carrera, "è bravo a ricostruire in fretta dalle macerie". E' quello che sta facendo anche in questa stagione, a Napoli, che ha portato a lottare per lo Scudetto.con la possibilità di battere i nerazzurri sabato alle 18 e di riprendersi la vetta in solitaria.

. Ha trovato il leader che è mancato lo scorso anno, nell'era post Spalletti, con Rudi Garcia prima, Mazzarri e Calzona poi. Conte era quello che mancava, una guida che valorizza tutti, con un'idea chiara in testa, alzare trofei. Che ha però bisogno di tutti per raggiungere l'obiettivo.Ai primi, nella conferenza stampa del post Como, ha lanciato un bel messaggio: "Sono io l'allenatore e devo lavorare sul discorso mentale, però so anche che arrivi fino a un certo punto da questo punto di vista".L'allenatore non scende in campo, in questo finale di stagione, nel quale si decide tutto, tutti sono chiamati a fare qualcosa di più. A svoltare, dal punto di vista mentale. A gestire le pressioni, che aumenteranno con l'avvicinarsi di maggio.

. E' vero che il Napoli gli ha comprato Lukaku, che aveva messo in cima alla lista dei desideri, ma la scelta di rimpiazzare un titolare come Kvaratskhelia con una seconda scelta come Okafor ha creato più di un malumore. E non finisce qui,che salvo sorprese il prossimo anno avrà anche l'impegno della Champions League. Il Napoli deve ragionare da grande, per farlo deve attrezzarsi di nuove strutture.

Le parole sul futuro pronunciate prima del ComoConte vuole garanzie, altrimenti potrebbe chiedere di partire. E c'è più di un club pronto ad accoglierlo, anche in Italia.