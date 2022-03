A poche ore dalla gara della Unipol Domus tra Cagliari e Lazio (ore 20:45), il club rossoblù ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per il 28° turno della Serie A. Non ci sono i lungodegenti Rog, Strootman, Ceter e Nandez,



Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Altare, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Goldaniga, Lovato, Lykogiannis, Obert, Zappa.

Centrocampisti: Kourfalidis, Marin, Baselli, Deiola, Grassi.

Attaccanti: Joao Pedro, Keita Balde, Pavoletti, Pereiro.