Convocati Frosinone: tanti assenti per Di Francesco, ma due recuperi

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Franchi, in programma per domani alle 12.30, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati. Lirola e Valeri ci saranno, mentre sarà out Zortea. Giuseppe Caso e Jaime Baez rientrano nei convocati, dopo le esclusioni delle scorse settimane legate al mercato. Restano ancora fuori invece Bonifazi e Ghedjemis, oltre ai lungodegenti Oyono, Marchizza e Kalaj.



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri.

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Mazzitelli, Harroui, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Ibrahimovic, Kvernadze, Soulè, Seck.