Ecco i convocati della Lazio per la sfida con la Spal, in programma oggi alle 12.30: out Lucas Leiva e Badelj, torna Durmisi.



Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.



Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Durmisi, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Wallace.



Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.



Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.