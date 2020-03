Rifinitura mattutina per la Sampdoria allo stadio “Ferraris” dove domani, domenica, andrà in scena la gara a porte chiuse con l’Hellas Verona (calcio d’inizio ore 15.00, diretta tv SkySport), valida per la 26.a giornata della Serie A TIM 2019/20. Esercitazione per il possesso palla e partita tattica comprensiva di sviluppo dei calci piazzati: questo il programma del lavoro svolto dai blucerchiati.



Convocati. Dopo la prima fase con i compagni, Nicola Murru e Gastón Ramírez, indisponibili per squalifica, hanno sostenuto un lavoro specifico in palestra e sul campo insieme a Edgar Barreto e Andrea Bertolacci, quest’ultimo costretto a dare forfait al pari del lungodegente Alex Ferrari. Sono 22 dunque i blucerchiati convocati da Claudio Ranieri per affrontare i gialloblù veneti.



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.



Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella.