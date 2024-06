Coppa d'Africa 2025, annunciate le date: calendario sovrapposto a Serie A e Champions League

AFP via Getty Images

Un calendario sempre più fitto. L’introduzione della nuova formula delle coppe europee e il nuovo Mondiale per Club in programma la prossima estate aumentano il numero di partite in giro per il mondo. Una situazione che interessa da vicino la Coppa d’Africa e la CAF, la Confederazione Africana, che ha annunciato le date della prossima edizione del torneo continentale per nazionali, che vedrà 24 squadre in corsa per il titolo.Lasi disputerà in. La gara inaugurale è fissata per il 21 dicembre 2024, mentre la finale è in programma il 18 gennaio 2025. Saranno 24 le nazionali africane a scendere in campo e contendersi il titolo continentale.

La Coppa d’Africa 2025 si disputerà, dunque, in contemporanea ai campionati nazionali, tra cui la Serie A, mentre per quanto riguarda la nuova Champions League, che concluderà la fase a gironi non più a dicembre ma a gennaio, la competizione andrà in scena tra le sesta giornata, in programma il 10 e l’11 dicembre, e le ultime due fissate a fine gennaio (21-22 e 29).La Coppa d’Africa si disputerà per la prima volta a cavallo fra Natale e la fine dell’anno. Secondo Calcio & Finanza, a cambiare sarebbe anche la possibilità dei club di appartenenza di bloccare la partenza dei loro calciatori per le competizioni continentali.