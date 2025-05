Corsera - Inter, fissata la data dell'incontro con Inzaghi: Fabregas e Allegri le alternative

L'Inter si sta avvicinando a giocare la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Un traguardo importante raggiunto sotto la guida di Simone Inzaghi, arrivato ormai alla quarta stagione a Milano. Può essere l'ultima? Il tecnico non ha chiuso all'ipotesi di lasciare i nerazzurri dopo la finale del 31 maggio a Monaco, indipendentemente dalla vittoria o meno della coppa.

INCONTRO - Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, subito dopo la finale dell'Allianz Arena ci dovrebbe essere l'incontro decisivo con la società. Martedì 3 giugno Inzaghi e la dirigenza intersta dovrebbero fare il punto della situazione e da lì si potrebbe, eventualmente, uscire con una risposta alla domanda se l'allenatore piacentino sarà o meno sulla panchina dell'Inter anche nel 2025/26. Con il dubbio se accettare o meno la ricca offerta dell'Al-Hilal, con un contratto multimilionario che può tentare l'attuale tecnico nerazzurro.

ALTERNATIVE - Se Inzaghi dovesse scegliere di andare via, cosa accadrebbe alla panchina dell'Inter? Da scartare Vincenzo Italiano, che ha trovato un accordo di massima per il rinnovo con il Bologna fino al 2027 a oltre 3 milioni all'anno, rimangono Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Su Max è forte anche il Milan, che, tramite Igli Tare, ha intensificato i contatti e punta a trovare un'intesa in tempi rapidi per anticipare i nerazzurri e il Napoli, da cui il tecnico attende un segnale entro fine settimana. Lo spagnolo, con la Roma che ha virato con decisione su Gasperini, potrebbe essere un'idea affascinante. Sa lavorare con i giovani e sa valorizzarli: elementi che si sposano bene con un management statunitense come quello di Oaktree.

DOPO MONACO - Il futuro di Inzaghi è un argomento, ma il tecnico non ha ancora preso una decisione. E' concentrato sulla finale che può consegnarlo definitivamente alla storia dell'Inter dopo aver già perso due anni fa a Istanbul. Al fischio finale, poi, si penserà a cosa sarà del Mondiale per Club e della prossima stagione.