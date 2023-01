Alessandro Costacurta a Sky analizza la crisi del Milan: "Io non so se il Milan considera lo scudetto vinto al di la delle loro possibilità. L'atteggiamento è diverso e l'attenzione non è come quella dell'anno scorso. La difesa a me sembra quella più in difficoltà ma non è l'unico problema. Quest'anno non si stanno incastrando alcune cose che l'anno scorso si incastravano ma c'è anche l'atteggiamento che non va. Quelli andati al Mondiale sono i più deludenti. Forse è un caso, forse no".