Carlo Cottarelli non molla e rilancia: il progetto Interspac è ancora vivo. Ospite nel corso della trasmissione 'Un giorno da pecora' su Radio Rai 1, l'economista e politico ha garantito che l'idea di azionariato popolare per l'Inter può essere ancora in auge: "Interspac esiste ancora, anche se per ora non c’è possibilità di avere un accordo. L’idea, però, è giusta. Zhang? Ci ho parlato un paio di volte, mi sembra molto sicuro di quello che vuole: quando ci incontrammo infatti mi disse che non era interessato alla nostra proposta".