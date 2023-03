, in un clima di grande trasparenza e chiarezza.. Ci saranno ulteriori appuntamenti per provare a raggiungere un’intesa in merito al prolungamento delDa parte del club nerazzurro non c’è la volontà di andare incontro ad un nuovo caso Skriniar, con un calciatore che possa iniziare la stagione che verrà a meno di un anno dalla scadenza e con la società in una posizione di debolezza al tavolo delle trattative. Per questo motivo,- Ebbene, l’incontro di ieri non ha partorito la tanto attesa svolta., che rischia seriamente di ritrovarsi a luglio con un reparto difensivo profondamente rinnovato (dopo Skriniar, ballano pure le conferme di Acerbi, D’Ambrosio, Darmian e De Vrij),, dall’alto dell’importanza assunta dal calciatore classe ‘99 nelle dinamiche di squadra e di spogliatoio e. La partenza del centrale slovacco in direzione Paris Saint-Germain lascia un vuoto non indifferente e la convinzione da parte del calciatore italiano (e di chi lo assiste) è che oggi non abbia nulla da invidiare al suo compagno di squadra. Per queste ragioni, al di là della sua fede nerazzurra ribadita a più riprese con le parole e coi fatti (come quando rifiutò il Manchester City),che non sono risultati sufficienti per convincere Skriniar a restare.- Il suo agenteha manifestato grande serenità nelle dichiarazioni raccolte anche da Calciomercato.com , ma questa vicenda di mercato è destinata ad arricchirsi di nuove puntate.e superare soprattutto quello che oggi è un gap anche di natura “filosofica”.