Coverciano compie 60 anni. Il 6 novembre ricorre infatti l’anniversario dell’inaugurazione – avvenuta nel 1958 – del Centro Tecnico Federale. Sei decenni durante i quali il Centro Tecnico Federale è stato la Casa delle Nazionali italiane di calcio e l’Università del calcio, lo scrigno del sapere calcistico in quanto sede del Settore Tecnico FIGC.

EVENTO - Per celebrare questa ricorrenza, proprio martedì 6 novembre (ore 18) si terrà nel rinnovato auditorium di Coverciano un convegno - organizzato dalla Fondazione Museo del Calcio in collaborazione con il Museo Fiorentina - dal titolo “Luigi Ridolfi e Ottavio Baccani: alle origini del Centro Tecnico Federale di Santa Maria a Coverciano”. Un evento per ricordare, a distanza di 60 anni, due personaggi fondamentali nella nascita del Centro: il primo, il Marchese allora vice presidente della FIGC, ebbe l’idea di costruire una struttura polivalente destinata all’attività calcistica; il secondo fu il primo direttore del CTF. Poco prima dell’inizio del seminario (ore 17,30), nel piazzale principale del Centro, verrà rievocata l’inaugurazione come avvenne allora nel 1958, con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno d’Italia. Un Centro che affonda le proprie radici nel passato, ma con uno sguardo attento al futuro e alle innovazioni: luogo simbolo anche dell’allenamento arbitrale, italiano e mondiale, è la sede della preparazione al VAR, dove gli arbitri FIFA si sono radunati in vista dei Mondiali di Russia 2018.