Tra i protagonisti della Cremonese che si sta giocando la promozione in Serie A c'è anche Matteo Bianchetti, il difensore ex Verona che ha appena rinnovato il contratto: "Ringrazio la società e i dirigenti che mi hanno dato questa opportunità - ha detto il difensore - la trattativa è stata più lunga del previsto, ma sapevamo tutti che alla fine l'accordo si sarebbe trovato. Mancavano solo i dettagli. Dal 1° febbraio avrei potuto accordarmi con altre società, ma non ci ho mai pensato e nei prossimi tre anni spero di raggiungere traguardi importanti con la Cremonese".