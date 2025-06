Disastro di Neymar con il Santos: segna di mano, viene espulso e il Botafogo vince VIDEO

, con il fuoriclasse brasiliano che ha rimediato un'espulsione, per doppia ammonizione, dopo aver cercato di ingannare l'arbitro, segnando di mano.Proprio mentre al Parco dei Principi si stava disputando la festa per la vittoria della Champions League della sua ex squadra, il PSG,. Per la cronaca, dopo aver lasciato i compagni in dieci, il match è stato vinto dal Botafogo per 1-0.

Neymar recebeu o segundo amarelo depois de fazer um gol com a mão e deixou o Santos com um a menos contra o Botafogo na Vila Belmiro.



Logo na sequência, o Botafogo aproveitou a vantagem e marcou o gol da vitória por 1 a 0 com Artur. pic.twitter.com/hS6zktkzoB — ge (@geglobo) June 1, 2025