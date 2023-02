Il bollettino della Cremonese:



Grigiorossi al lavoro nella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. L’allenamento è iniziato con le esercitazioni in palestra per proseguire sul campo con test atletici e lavori di tecnica individuale e a gruppi. Buonaiuto e Acella hanno svolto buona parte della seduta con il resto dei compagni. In continuo miglioramento le condizioni di Lochoshvili, che ha lavorato con i compagni, limitatamente alla parte atletica. Attività differenziata per Okereke (microlesione all’adduttore), Benassi (trauma contusivo rimediato durante la partita di sabato) e Quagliata (distrazione muscolare). Domani allenamento dalle ore 11.