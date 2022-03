Matteo Bianchetti va avanti con la Cremonese, ufficiale il rinnovo fino al 2025 per il difensore:



"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Bianchetti per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025.



In grigiorosso dall’agosto 2019, il difensore centrale con la Cremo ha finora disputato 94 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando una rete e distribuendo 4 assist ai compagni".