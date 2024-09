Getty Images

Cristian Totti vittima di bodyshaming con l'Olbia: ora parla il padre Francesco, ecco la sua risposta

37 minuti fa



La questione Cristian Totti continua a tenere banco. Il figlio primogenito di Francesco ha fatto notizia per i suoi primi minuti in maglia Olbia ma, più che per la sua prestazione, si è discusso del suo stato di forma. Appesantito e fuori forma, il ragazzo classe 2005 è stato vittima di insulti e di bodyshaming. La sua nuova società gli si è stretta intorno e lo ha difeso dai commenti sul web: la squadra – che milita in Serie D – ha comunicato di aver assunto un nutrizionista e uno psicologo che lo seguano per farlo tornare al top.



LA RISPOSTA DI FRANCESCO TOTTI - Di lui hanno parlato il dt Ninni Corda e l’allenatore Marco Amelia, sottolineandone la grande professionalità e ammonendo sul fatto di non paragonare la sua carriera con quella, irraggiungibile, del padre. Totti jr ha esordito da titolare con l'Olbia nel fine settimana e, ad assistere alla sua gara contro l'Ilvamaddalena, c’era anche l’ex capitano della Roma. Ai cronisti che gli hanno chiesto un commento, ha risposto: “Sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar. Emozioni particolari? Non è la prima volta che lo vedo giocare...".