In un'intervista concessa a TVI, Cristiano Ronaldo ha aperto le porte della sua casa di Lisbona, in cui visse all'inizio della carriera. Mostrando le immagini della foresteria, l'asso portoghese ha risposto al figlio, che gli chiedeva se realmente avesse vissuto lì: "Quando ha visto quel posto, non poteva credere che avessi vissuto lì. 'Ma davvero sei stato qui?', mi ha chiesto. Ora sembra tutto facile, le case, l'auto e non solo. Ma per diventare un grande calciatore non puoi pensare che tutto cada dal cielo. Non è il talento che ti raggiunge, sei tu a doverlo agguantare. Occorre lavorare duro ed è questo che sto cercando di fargli capire".