Cristiano Ronaldo esagera: venderà lo champagne più costoso al mondo, prezzo assurdo

un' ora fa



Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record, anche fuori dai campi di calcio. Il giocatore dell'Al-Nassr continua a segnare ma si sta ormai trasformando anche in un imprenditore a tutto tondo. Nelle ultime settimane, insieme alla sorella Elma Aveiro, si è lanciato in una nuova avventura, nel mondo degli alcolici. Il portoghese ha creato lo champagne più costoso al mondo, "The 777 goals".



LE INFO - Lo champagne è stato realizzato per celebrare il 777esimo gol di CR7: ne sono state realizzate solo 777 esemplari che costano 1777 euro ciascuno. Stracciata la concorrenza del Salon, lo champagne che costava circa mille euro e che era il più caro al mondo, prima dell'avvento sul mercato di Ronaldo. Tutte le bottiglie sono numerate, prodotte in Francia e formate dal 50% di pinot nero e dal 50% di Chardonnay.