Crotone-Sampdoria 1-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 7’ p.t. Molina (C), 37’ p.t. Caprari (S), 41’ p.t. rig. Quagliarella (S), 14' s.t. Maroni (S).



Assist: 7’ p.t. Barberis (C), 37’ p.t. Vieira (S), 14’ s.t. Bereszynski (S).



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Gigliotti; Benali, Molina, Barberis (21’ s.t. Zak Ruggiero), Zanellato (36’ s.t. Gomelt), Rutten (16’ s.t. Mustacchio); Messias, Nanni. All. Stroppa.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murru, Colley, Murillo, Bereszynski; Jankto, Vieira, Linetty (39’ s.t. Gabbiadini); Ramirez (24’ s.t. Ekdal), Quagliarella, Caprari (14’ s.t. Maroni). All. Di Francesco.



Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata



Ammoniti: 30’ p.t. Benali (C), 10’ s.t. Jankto (S), 13’ s.t. Caprari (S), 20’ s.t. Bereszynski (S).