Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta col Milan: "Il rigore ha messo la partita in salita. Era difficile, ma abbiamo avuto una buona reazione. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare a farlo, anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. Purtroppo abbiamo potuto giocare poche partite nel precampionato, ci manca un po' di preparazione. Intervenire sul mercato? Potevamo farlo prima ma il mercato è stato questo, vedremo in corso d'opera cosa si potrà fare. Domenica abbiamo una partita importante, poi arriverà la sosta e dopo questa mi auguro di avere tutti a disposizione".