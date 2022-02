Il Ct della Svizzera Yakin ha espresso un parere favorevole sul passaggio di Shaqiri ai Chicago Fire: "Per il modo in cui gioca Shaq, è importante che abbia minuti nelle gambe. Lo abbiamo visto all'Europeo. Nelle prime partite le cose non sono andate come avrebbe voluto, invece dopo che è entrato in condizione è risultato decisivo. Per questo motivo, il fatto che il Mondiale si disputerà a novembre per lui è solo un vantaggio".