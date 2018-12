E' sempre più il Milan di Rino Gattuso. Bada meno alla estetica, ma acciuffa i risultati con tenacia e carattere. E' successo anche oggi con il Parma grazie al veleno e alla determinazione di un Cutrone sempre più decisivo. Ci ha messo solo sei minutI Patrick a pareggiare il gol di Inglese, quasi come a dire ai compagni: 'Tranquilli, ci penso io'. Ed è la settima volta in stagione.



ESAME SUPERATO - Alla sua età gli esami sono un passaggio fondamentale per diventare grandi. Lo sa bene Cutrone, abituato a giocare ogni partita come se fosse una finale di Champions League. Per sfatare quel pensiero, abbastanza diffuso, secondo il quale il numero 63 rossonero è più determinante quando subentra dalla panchina. Lo sa bene Rino Gattuso che ha così commentato ai microfoni di Sky: 'Sono felice per lui, ha messo a tacere alcune chiacchiere nei suoi confronti sul fatto che non fosse decisivo da titolare e invece ha fatto due gol contro Dudelange e Parma. Ha voglia, è tarantolato, ha fatto un gran gol. Per l'età che ha può migliorare ancora tanto'.



SMS A IBRAHIMOVIC - Dritto per la sua strada, senza mai guardarsi alle spalle. Quel che sorprende di Cutrone è proprio la mentalità tipica di chi vuole arrivare a tutti costi. Che l'ostacolo sia un avversario o un compagno di squadra non fa alcuna differenza, l'importante è aiutare la squadra e far esplodere il suo San Siro. "Ibrahimovic? Non ci ho mai pensato, se dovesse arrivare bene, io penso ad allenarmi bene e al bene della squadra". Un sms allo svedese, la concorrenza non lo spaventa di certo.