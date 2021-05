Un dettaglio troppo evidente, cheIl presidente ama mettere la faccia quando il nome della sua famiglia può essere accostato a qualche trionfoAnzi, chiama preventivamente i guardiani della Pinetina affinché lascino aperta la sbarra all’ingresso per poter sfrecciare in auto ed evitare i giornalisti.Ad Appiano la sua credibilità vacilla, perché la squadra si aspettava di vedere illustrato un progetto di sviluppo che combattesse le difficoltà attuali. La proiezione di un orizzonte futuro, lontano ma tangibile. Bastava questo,. C’è chi attende rinnovi che sembrano scontati, ma che Suning rischia di complicare.C’è Bastoni che aspetta una chiamata. Il suo valore è schizzato alle stelle, Guardiola lo corteggia da tempo e lui, da interista, ha sempre dato priorità all’Inter.E come se non bastasse, non solo slitta il rinnovo, ma Zhang di rientro dalla Cina, gli ha chiesto anche di rinunciare a due mensilità.Più o meno la stessa situazione che sta vivendo Danilo D’Ambrosio, con l’aggravante che il difensore campano andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno., dall’altra sponda del naviglio provano a capire quali siano i margini di manovra. Dall’Inter lasciano invece filtrare che entro fine maggio dovrebbero riuscire a far valere l’opzione di rinnovo, unilaterale.Fermo anche il rinnovo diLa stretta di mano con Raiola, il suo agente, risale a diversi mesi fa, mae un ruolo sempre più centrale del calciatore nel progetto Conte,Per non parlare di) e die dovrà reimpostare tutto, ma con il Real Madrid in forte pressing e unIn questo mare in tempesta, di promesse non mantenute, stipendi dilazionati, lunghe assenze e silenzi societari,Lo ha fatto prima ancora di trattare la questione singolarmente con ognuno di loro, incontri che, fanno sapere da Appiano, ci saranno nei prossimi giorni.