Non ha atteso molto per far scattare il contrattacco. dimissionario dalla presidenza della federcalcio francese (FFF) da appena quarantotto ore, sente di essere più potente che mai e medita una mossa clamorosa: querelare per diffamazione la ministra dello sport francese, Amélie Oudéa-Castéra . E la notizia della possibile e clamorosa azione legale si diffonde in parallelo a quella dell', con prospettiva che gli si aprano anche le porte del Consiglio Fifa. Gentili cadeaux di Gianni, presidente Fifa che in materia di questioni etico-morali ha già dimostrato di privilegiare le maniere spicce.Sicché, alla bella età di 81 anni, l'ex numero uno del calcio francese rimane al suo posto nonostante. Soprattutto gli ultimi due: le considerazioni assolutamente fuori luogo espresse nei confronti di un totem del calcio nazionale come Zinedine, e il comportamento nei confronti della agente di calciatori, che nel corso di un'intervista rilasciata all'Equipe lo scorso gennaio lo ha accusato di comportamenti sessisti . Proprio quest'ultima vicenda è stata fatale all'ex presidente della FFF, che però dal canto suo ha negato di avere tenuto le condotte di cui lo accusa Souid (che invece nelle scorse ore ha ribadito di essersi sentita molestata dai comportamenti di Le Graët, oltre a dirsi sconcertata per essere stata definita "teleguidata" dalla difesa dell'ex presidente federale Il dettaglio sulla presunta eterodirezione di Souid è significativo dell'atteggiamento che Le Graët ha deciso di assumere:. Con un bersaglio grosso nella campagna di riabilitazione che è stato individuato nella ministra Oudéa-Castéra, che secondo l'ex presidente della federcalcio francese gli avrebbe dato del molestatore. La titolare del dicastero dello sport nega di essersi espressa in questi e afferma di aver ricevuto una chiamata telefonica dallo stesso Le Graët, dalla durata molto breve.