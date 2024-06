Gettyimages

Dal Belgio: la Roma ha scelto il vice Svilar. Arriva dallo Standard Liegi

35 minuti fa



La Roma ha scelto il vice Svilar. Secondo quanto riportato in Belgio, infatti, il club giallorosso ha trovato un accordo con lo Standard Liegi per Arnaud Bodart. Secondo le indiscrezioni c'è già un accordo di massima tra le parti e mancano solamente gli ultimi dettagli da limare.



Il portiere belga, in questa stagione, ha giocato 34 partite, subendo 46 gol. Il giocatore in questione vanta anche diverse convocazioni con la Nazionale allenata da Domenico Tedesco, anche se non ha mai esordito.