AFP via Getty Images

Roma, occhi su Vanderson del Monaco. Piace anche al Napoli

10 minuti fa



Raccontano che i nomi monitorati siano tantissimi, anche perché Florent Ghisolfi non ha ancora deciso su chi affondare davvero, scrive La Gazzetta dello Sport. Ed in Francia il nome nuovo finito sul taccuino del dirigente giallorosso è quello di Vanderson, l'esterno destro del Monaco, uno che a 22 anni ha già dimostrato di poter fare ottime cose. A Ghisolfi piace assai, il problema è che costa già molto (circa 25 milioni) e che su di lui c'è anche il Tottenham ma non solo. A metterci gli occhi su nei giorni scorsi è stato infatti pure Antonio Conte ed il Napoli.