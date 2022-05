La Juventus ha un nuovo obiettivo di mercato: Christian Pulisic. Lo riporta il The Guardian, che racconta come il talentuoso giocatore del Chelsea sia deluso per il calo di importanza nelle rotazioni e che voglia lasciare i Blues già in estate. Nelle voci sulla sua possibile futura destinazione è comparsa la Juve, sarebbe l'erede e il sostituto di Paulo Dybala.