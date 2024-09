Balotelli attacca Boban: "Ma chi è? Sembra sappia tutto lui, critica con superiorità"

, nuove scintille tra i due ex Milan. L'attaccante classe 1990 si scaglia contro il croato oggi opinionista televisivo: "".Balotelli, in un intervento a Contro Calcio su Twitch, ha attaccato pesantemente Boban, centrocampista che ha vestito la maglia rossonera dal 1992 al 2001, e che recentemente ha avuto uno scambio con l'attuale allenatore del Milan Paulo Fonseca: "Il modo che ha di parlare non lo condivido.. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro".

- Super Mario non si ferma e prosegue: "l modo che ha di parlare non mi piace. Ce l'ha un po' con tutti, dal modo che ha di parlare sembra che lui sappia tutto e gli altri siano tutti scemi. Il modo in cui parla, come lo dice:, posso dirlo? Ti attacca con quell'aria di superiorità, per forza ti deve stare sulle scatole.".- In chiusura, Balotelli invece ha parole al miele per il suo ex compagno all'Inter,: "Era più forte di Chiellini. Non giocava la palla? Ma se tecnicamente era più forte di me...".