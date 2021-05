La storia con l'Inter è appena finita, ma per Antonio Conte c'è già una nuova avventura all'orizzonte: il Real Madrid. Il tecnico italiano è una pista calda per i blancos dopo l'addio di Zinedine Zidane e in Spagna si sbilanciano: è in pole per la panchina madridista.



CONTATTI - Lo assicura El Chiringuito, spiegando che Conte è molto attratto dall'idea di prendere le redini del Real e spinge per questa soluzione. E un'ulteriore conferma arriva dal quotidiano As, che spiega come il club di Madrid abbia avviato la trattativa con l'ex Inter, per conoscere la sua disponibilità a una rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Conte prima opzione ma non l'unica, perché Florentino Perez si tiene uno spiraglio aperto anche per Mauricio Pochettino: qualora l'argentino si separasse dal PSG, allora anche la sua candidatura potrebbe riprendere quota.