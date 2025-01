Dalla tv rotta da Conceiçao ai medicinali finiti: i retroscena della vittoria della Supercoppa

GETTY

Una serata storica per tanti aspetti, uno su tutti sicuramente la vittoria di un trofeo in un derby contro l’e in rimonta da 2-0 a 2-3. Il, nella serata di, si è reso protagonista di un’impresa che difficilmente i tifosi rossoneri si dimenticheranno in fretta. Anche per tutto il percorso che ha portato il trofeo in quel di via Aldo Rossi e che è stato ricco diNell’intervallo della semifinale con la Juventus, il nuovo allenatore del Milansi è fatto subito sentire con Theo Hernandez e compagni, ed è andato anche oltre. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico lusitano ci ha messo un po’, tanto chepresente negli spogliatoi, che ha smesso di funzionare. E menomale che aveva la febbre…

Sì, perché l’ex allenatore del Porto è statoper tutta la spedizione saudita. E anche alcuni giocatori - comeche era stato costretto a saltare l’allenamento prima della finale con l’Inter - sono stati contagiati dal virus febbrile. Successivamente si è, poi, scoperto che anchesono stati male. Tanto da finire leportate dallo staff a Riyad.- Nel successo del Milan sull'Inter, c'è anche il, che la sera prima della finale ha portato la squadra in sala video. E no, nessuna partita alla playstation per fare gruppo, bensì un film con le azioni salienti di alcuni giocatori nerazzurri.