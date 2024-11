, centrocampista classe 2008, sta emergendo come uno dei talenti più promettenti del panorama giovanile italiano. Il calciatore del Sassuolo Under 18 ha totalizzato finora in stagione un 1 gol e 3 assist in 6 presenze, dimostrandosi un vero e proprio leader della sua squadra.Acatullo, che può ricoprire vari ruoli, dalla mezzala al trequartista, ha iniziato a giocare a calcio all’età di 3 anni e mezzo, nella squadra del suo paese, il Terre di Castelli. Da piccolo, ha iniziato a giocare come esterno, ma nel corso degli anni ha individuato in quello della mezzala il ruolo ideale per sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Il 16enne si ispira a, centrocampista del Manchester City e del Belgio di livello mondiale, e si distingue per la sua duttilità e modernità nel gioco.Il giovane neroverde si sta mettendo in mostra con prestazioni importante e quest’anno ha segnato un fantastico gol da 35 metri contro la Lazio, facendosi notare per la sua grande abilità nelle punizioni e nei calci d’angolo. Acatullo si è sta confermato un leader anche nelle nazionali giovanili: il classe 2008 fa parte stabilmente dell'Italia Under 17.Cristian continua il suo percorso, proseguendo la tradizione di una famiglia di calciatori: suo fratello maggiore, Giuseppe, gioca nel Carpi Under 19, mentre suo zio, Ivan Varone, gioca nell’Ascoli ed è da sempre un grande esempio per lui.