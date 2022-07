Nuova avventura per, che ha firmato un contratto con il Club Universidad Nacional, più comunemente noto come Pumas, squadra che milita nella Primera Division messicana. Giocatore più titolato della storia del calcio, 39 anni e oltre 1000 presenze ufficiali, il brasiliano non ha ancora intenzione di abbandonare il rettangolo verde. Una carriera da protagonista assoluto, soprattutto con la maglia del Barcellona e del Brasile, ma anche con il Siviglia, la Juventus e il Paris Saint Germain.– Si mette in luce nel Bahia, per poi trasferirsi a Siviglia nel 2002. In 6 anni in Andalusia vincerà 2 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa del Re., e sarà pedina fondamentale della squadra più forte dell’ultimo ventennio. In otto anni, più la parentesi nell’ultima stagione, colleziona 408 presenze e 22 gol, ma soprattutto vincerà una quantità impressionante di trofei: Liga, coppe nazionali, Champions, Supercoppe, Mondiali per club. Tutto. Sono 23 i titoli vinti con i blaugrana.Campione in campo e personaggio molto simpatico anche al di fuori del rettangolo di gioco, è molto attivo sui social dove posta foto e video da milioni di click. Tra il 2016 e il 2021 gioca con Juventus, Paris Saint Germain e San Paolo. Vince ancora. L’ultima stagione torna nella sua Barcellona, dove però scende in campo solo 17 volte. Con la maglia della nazionale verdeoro colleziona 124 presenze, terzo di sempre, vincendo 2 Coppa America e 2 Confederations Cup.Quarantaquattro trofei totali. Un palmarès che fa impallidire la bacheca di tanti club. E’ inoltre l’unico calciatore ad aver vinto 7 competizioni ufficiali nello stesso anno solare: nel 2009 infatti vince la Liga, la Coppa del Re, la Supercoppa di Spagna, la Champions League, la Supercoppa Uefa, la Coppa del Mondo per Club FIFA e la Confederations Cup con la nazionale brasiliana.– Una delle più importanti squadre del calcio messicano, i Pumas hanno prodotto negli anni tanti calciatori di talento, come Gerardo Torrado, Claudio Suarez, il portiere dalle sgargianti divise Jorge Campos, e soprattutto il leggendario attaccante Hugo Sanchez., riferendosi al fatto che la sua nuova squadra è strettamente legata all’UNAM, la più grande università del Messico. Ora un altro capitolo della sua grandissima carriera, cercando di migliorare il suo fantastico palmarès. Magari con l’obiettivo Mondiali in Qatar: “Non ci penso, quello si vedrà. Voglio vincere con i Pumas, come ho fatto ovunque”.