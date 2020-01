Un talento purissimo che ha stregato il Milan.. Il dirigente brasiliano poi fece un passo indietro e. Perchè poi Dani è salito alla ribalta internazionale con un Europeo under 21 vinto da protagonista con la Spagna e una Champions League giocata a livelli molto alti con la maglia della Dinamo Zagabria.Secondo quanto appreso daCi sono stati dei contatti con la Dinamo Zagabria, il club dove l'attuale Chief Football Officer ha iniziato la sua carriera da calciatore.. Per dover di cronaca bisogna registrare la smentita fatta filtrare dal Milan nella giornata di ieri. Ma dietro questa decisione potrebbe celarsi una strategia ben precisa: cercare di lavorare a fari spenti su quello che sarebbe un potenziale colpo da novanta per il club rossonero.Dal canto suo Dani Olmo accetterebbe di buon grado il Milan, un club considerato di grande fascino e dalla storia irripetibile.. Cerca una squadra ( leggi la nostra intervista esclusiva ) che punti fortemente su di lui e incentri il proprio progetto tecnico intorno alle sue qualità tecniche. Si sente pronto per mettersi in gioco in una realtà più importante, che gli possa garantire quella visibilità necessaria per andare ai prossimi Europei con la Spagna.Il Milan sta lavorando, dunque, a fari spenti sul catalano classe 1998.L'Atletico Madrid aveva alzato il pressing tra fine dicembre e inizio gennaio, il Barcellona studia sempre quello che sarebbe un grande ritorno a casa (Olmo è cresciuto alla Masia). In Francia c'è il forte interesse del Monaco, mentre in Premier League si sono fatti avanti Tottenham e Manchester City.Una concorrenza spietata che mette il Milan nella condizione di dover rincorrere una cessione per provare a finanziare l'operazione con la Dinamo Zagabria, prima che sia troppo tardi.