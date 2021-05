Il difensore della Juventus, Danilo, ha parlato a Dazn all'intervallo della sfida contro il Sassuolo sul risultato di 2-2.



VANTAGGIO - "Due gol importanti? Sì, sicuro, sapevamo la gara che ci aspettava, quindi abbiamo provato ad essere corti e quando avevamo le opportunità per ripartire fargli male. Fin adesso abbiamo fatto bene, però non basta. Quindi dobbiamo tornare in campo nel secondo tempo più concentrati perchè la loro è una squadra che è abituata ad avere le palle e a far male".



LOTTARE - "No, l'atteggiamento è questo sappiamo che non stiamo riuscendo a fare il calcio che volevamo, però con questa maglia bisogna lottare, bisogna avere un atteggiamento forte ed è quello che stiamo cercando di fare".