La Juve ha deciso da tempo di vendere Cancelo. I motivi sono due: economico, perché il club deve far quadrare i conti e il portoghese aveva da mesi offerte importanti;Per soldi, insomma, ma non solo. Così come non convinceva Allegri, che gli ha preferito De Sciglio in partite importanti, Cancelo non piace a Paratici.