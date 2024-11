La Juventus continua a monitorare Ismajli: così può diventare un affare

Ancora, di nuovo. Nel posticipo contro l'Udinesee anche contro i bianconeri ha guidato la difesa dell'Empoli che è crollata solo a un quarto d'ora dalla fine per un colpo di testa di Davis. Nel post partita l'allenatore azzurro D'Aversa ha parlato del difensore albanese: "Si parla troppo poco di Ismajli - ha detto in conferenza stampa - continuiamo a farlo perché può esserci il rischio di non averlo a gennaio".- Già, perché i riflettori del mercato si sono accesi sul difensore albanese che contro l'Udinese ha giocato la quarta partita di fila da capitano dell'Empoli. In particolare c'è la Juventus che lo sta seguendo con attenzione da quando Thiago Motta ha perso Bremer e Cabal uno dopo l'altro; stagione finita per entrambi i difensori bianconeri,prossimo e al momento non ci sono in programma incontri per il rinnovo, alle giuste condizioni potrebbe diventare un affare low cost di metà stagione.

- In attesa di capire cosa succederà sul mercato, Ismajli è concentrato sul campo e se si guarda indietro c'è una lista di attaccanti top player fermati in questa stagione; contro di lui sono rimasti a secco(partita vinta 2-1, gol di Shomurodov per la Roma), Vlahovic (0-0 con la Juventus),(9 centri in campionato, nessuno contro Ismajli) e(partita persa 0-1 con rete di Kvaratskhelia su rigore). Dopo le cessioni di Luperto e Walukiewicz il difensore albanese ha trovato più spazio e ora D'Aversa non ne può più fare a meno. Se lo tiene stretto e se lo coccola, almeno fino a gennaio.