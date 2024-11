David all’esame Juventus: affare a zero ma c'è un ricco bonus alla firma. E il giocatore ha un sogno

Redazione Calciomercato

Quella di stasera, allo stadio Pierre, non sarà una partita come le altre per il forte centravanti delJonathan. Di fronte avrà quellache può diventare il suoconsiderando il forte pressing portato avanti da Cristianonelle ultime settimane. La Vecchia Signora vuole il bomber canadeseed è pronta anche a fare un sacrificio economico (si parla di unJonathan é pronto a spiccare il volo. Il nazionale canadese ha iniziato come meglio non poteva questa stagione:Numeri che non sorprendono più di tanto perché David segna con grande regolarità da almeno un paio di stagioni. Di testa, destro, sinistro e su calcio di rigore. Un repertorio importante per un attaccante che sta già accendendo il mercato dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo luglio con il Lille.

La Juventus su David si è già mossa concretamente,che cura gli interessi del classe 2000. Nei piani del direttore sportivo bianconero il canadese sarebbeper l’attacco di Thiago Motta,. E la partita in programma questa sera può diventare l’occasione per approfondire il discorso. Jonathan apre alla Juventus anche se ha un sogno nel cassetto: quello di giocare nella Premier League.la rivale più temibile nella corsa al nazionale canadese.