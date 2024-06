De Bruyne dice sì all'Arabia Saudita: "In due anni lì più soldi che in 15 anni di carriera"

Getty Images

L'avventura dialpotrebbe essere arrivata al termine e nel suo futuro può esserci l': "Alla mia età devo pensarci, sono tanti soldi...".Il centrocampista classe 1991, 33 anni il prossimo 28 giugno, ha ancora un anno di contratto con gli inglesi, dove è arrivato nel 2015, ma le sirene dallarisuonano sempre più forti e potrebbero convincerlo, dopo l'avventura con il Belgio a EURO 2024, a una nuova esperienza esotica.- Una possibilità alla quale ha aperto lo stesso De Bruyne. In un'intervista concessa a Het Laatste Nieuws, l'ex Chelsea e Wolfsburg ha spiegato che lo scenario convince anche la famiglia: "Per Michèle (sua moglie, ndr) un'avventura esotica va bene. Sono discussioni che facciamo sempre più spesso in famiglia.

Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere. Il mio figlio più grande (Mason Milian, ndr) ora ha otto anni e non conosce altro che l'Inghilterra. Mi chiede anche per quanto tempo giocherò nel City. Quando arriverà il momento dovremo affrontarlo in un certo modo".- De Bruyne prosegue: "Alla mia età devi essere aperto a tutto. Parliamo di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere la fine della mia carriera. A volte devi pensarci".- De Bruyne approfondisce l'aspetto economico: ". Allora devi pensare a cosa potrebbe significare dopo. Al momento, però, non ho ancora dovuto pensarci".