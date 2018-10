Parole curiose e destinate a scatenare le fantasie degli appassionati di mercato e dei tifosi delle squadre coinvolte quelle rilasciate a Fox Sports dal centrocampista classe '97 dell'Ajax Frenkie de Jong, che si è espresso così sul suo futuro e su quello del difensore classe '99 Matthijs de Ligt: "Nel caso io e De Ligt decidessimo di andare via dall'Ajax, sarebbe bello se firmassimo per la stessa squadra in modo da continuare a giocare insieme".



I due talenti olandesi sono finiti nel mirino anche di Barcellona e Juventus, pronte a sfidarsi nel corso della prossima estate. Sull'argomento, de Jong se l'è cavata con una battuta: "Chi firmerà tra noi due per primo con i blaugrana? Ovviamente ho un piccolo vantaggio ma chissà, forse De Ligt mi batterà".