Il difensore olandese dell'Inter, Stefan de Vrij ha dichiarato a SportMediaset: "Siamo felicissimi, abbiamo raccolto il lavoro di questi anni e finalmente solleviamo un trofeo. È stata una stagione lunga, ma l'abbiamo affrontata con tanta voglia di vincere e quindi la soddisfazione è tanta. Contro la Juventus siamo andati là per vincere, ovviamente c'è un pizzico di delusione, ma in realtà siamo felicissimi per lo scudetto vinto".



"Contro il Sassuolo in trasferta abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, abbiamo riacquistato compattezza e tutti hanno lavorato al meglio. La delusione certo è stata l'eliminazione dalla Champions League, ma ora pensiamo solo a questo meraviglioso trionfo. Abbiamo ancora una partita, avere la miglior difesa è sicuramente un obiettivo di squadra: da Sassuolo in poi abbiamo subito di meno, siamo stati più bravi".



"Stiamo lavorando da tanto insieme, siamo ambiziosi, vogliamo continuare a crescere insieme: siamo un bel gruppo. Conte? È una parte importantissima del nostro gruppo, si vede la sua mano. Ci ha trasmesso la voglia di vincere, abbiamo sempre preparato al meglio le partite. Ora finiamo bene la stagione, poi mi concentrerò sugli Europei".