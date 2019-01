La scelta dell'attaccante inglese ex Tottenham e Bournemouth Jermaine Defoe di trasferirsi ai Rangers Glasgow sembra sia dipesa anche dalla volontà di Bradley Lowery, il bambino di Sunderland diventato miglior amico del classe 1982 deceduto nel luglio 2017 per un male incurabile. La mamma del piccolo ha infatti dichiarato che era tifosissimo dei Rangers, esattamente come il papà e il nonno, e aveva il sogno di vedere Defoe in maglia Blues.